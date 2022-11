Polícia morre esfaqueado em possível ataque terrorista em Bruxelas. Colega ficou ferido

Crime aconteceu perto de uma estação de comboios em Bruxelas Norte.

Um polícia foi esta quinta-feira morto por esfaqueamento em Bruxelas e as autoridades estão a investigar a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista, adiantou fonte judicial belga.

Segundo disse à agência Associated Press (AP) a procuradoria federal, dois polícias foram atacados perto de uma estação de comboios no município de Schaerbeek, em Bruxelas, no distrito de Gare du Nord, num ataque ocorrido pelas 19h15 (18h15 em Lisboa).

O segundo agente ficou ferido e foi hospitalizado, enquanto o suspeito do ataque foi "baleado e neutralizado" após o esfaqueamento e também transportado para o hospital, referiu a polícia belga.



O crime está a ser investigado pela procuradora federal belga, responsável pelas questões de terrorismo.

"Nós assumimos o caso, porque há suspeita de motivação terrorista, que obviamente terá que ser confirmada ou descartada pela investigação", explicou Eric Van Duyse, porta-voz do Ministério Público, à agência France-Presse (AFP).