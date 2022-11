Criança de cinco anos em estado grave após despiste em Sobral de Monte Agraço

Entre as vítimas está também um ferido ligeiro.

Uma criança ucraniana de cinco anos ficou em estado grave após o despiste do carro em que seguia, junto a Pontes de Monfalim, em Sobral de Monte Agraço, Lisboa. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira e provocou ainda um ferido ligeiro, uma mulher, também ucraniana, de 36 anos.

Os meios de socorro foram acionados para o local às 5h14, com a GNR de Sobral Monte Agraço a tomar ocorrência da situação.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

As causas do despite ainda estão a ser apuradas.