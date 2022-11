Bill Gates menciona que valor dos criptoativos se inspira a "na teoria do maior idiota"

Bilionário norte-americano volta a demonstrar a sua desconfiança em relação aos ativos digitais.





A posição de Bill Gates contrasta com a opinião de um dos atuais maiores investidores em criptomoedas, Elon Musk, que tem manifestado o seu interesse pelas mesmas no Twitter. Elon Musk já revelou a sua intenção de permitir pagamentos à Tesla através de criptomoedas, bem como utilizá-las para financiar missões da SpaceX. Segundo informação divulgada pelo Público, numa conferência organizada pelo site TechCrunch, o fundador da Microsoft disse que "esse tipo de [cripto] activos é 100% baseado na teoria do maior idiota, de que alguém vai pagar mais por aquilo do que eu" ao qual acrescenta "e tem uma anonimidade associada, em que se evitam impostos, regras governamentais...Não estou envolvido em nada disso".A posição de Bill Gates contrasta com a opinião de um dos atuais maiores investidores em criptomoedas, Elon Musk, que tem manifestado o seu interesse pelas mesmas no Twitter. Elon Musk já revelou a sua intenção de permitir pagamentos à Tesla através de criptomoedas, bem como utilizá-las para financiar missões da SpaceX.

O bilionário norte-americano Bill Gates, fundador da Microsoft, mencionou, esta quarta-feira, que o valor das criptomoedas e do NFT baseia-se a "100% na teoria do maior idiota", reforçando com esta afirmação a sua desconfiança face a este género de investimentos.