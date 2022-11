António Silva em estreia no Mundial 2022

Central do Benfica chega à Seleção pela primeira vez aos 19 e com apenas 45 minutos ao serviço dos sub-21.

Está confirmado o que o país futebolístico antecipava e, maioritariamente, até exigia: António Silva vai ao Mundial no Qatar. O central do Benfica é a grande novidade nos 26 convocados esta quinta-feira anunciados por Fernando Santos.Leia mais no Correio da Manhã