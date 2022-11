Proibições e limitações: As polémicas por detrás do Mundial no Qatar

Organizações de defesa dos direitos humanos, das mulheres e das minorias defendem boicote ao evento.

A realização do Mundial no Qatar tem recebido duras críticas e não apenas de figuras do desporto. São muitas as organizações ligadas aos direitos humanos e ao respeito pelas mulheres e minorias que têm erguido a sua voz contra a realização da prova neste país do Médio Oriente - onde a homossexualidade é ilegal, a coabitação e sexo fora do casamento são proibidos, as mulheres não podem usar biquíni na praia e devem cobrir os ombros e usar saia comprida ou calças em público. Uma longa lista de proibições e limitações, como, por exemplo, o acesso ao álcool, sendo proibido beber em público.Leia mais no Correio da Manhã