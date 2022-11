“O que me fizeram não se faz. Foi maligno”: DJ Mastiksoul absolvido dos crime de violência doméstica

Quinze meses depois de ter sido condenado a uma pena de prisão de dois anos e três meses por violência doméstica e de ter interposto recurso, o músico e DJ Mastiksoul (Fernando Figueira) foi agora absolvido dos crimes de que era acusado pela ex-companheira. “O que me fizeram não se faz porque foi muito maligno. Sinto-me triste porque nunca pensei que a pessoa que foi minha companheira e com quem tenho um filho, pudesse fazer-me isto”, desabafa aoLeia mais no Correio da Manhã