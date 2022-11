Alunos da Casa Pia acusam D. Ximenes de abusos sexuais

O bispo D. Ximenes Belo foi acusado de abusos sexuais por dois timorenses que passaram pela Casa Pia de Lisboa, disse aoo advogado Pedro Namora. “Tal sucedeu num encontro de casapianos, num restaurante, em Lisboa, em 2003, muito perto do Colégio Pina Manique, na zona de Belém. No final, os dois timorenses vieram falar comigo. Tinham ambos cerca de 40 anos e eu lembro-me deles nos anos que passei na instituição. Contaram-me que os abusos do bispo D. Ximenes Belo aconteceram em Timor, entre 1974 e 1976, teriam eles entre 11 e 13 anos”, frisou.Leia mais no Correio da Manhã