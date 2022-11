Ex-presidente da Câmara de Vizela visitava amantes com carro oficial

O ex-presidente da Câmara de Vizela, Dinis Costa, vai ser julgado dois crimes de peculato e peculato de uso. Segundo o despacho de pronúncia, o arguido usava, enquanto autarca, os carros oficiais para deslocações pessoais e utilizava o cartão de crédito da câmara para pagar despesas privadas. Diz ainda que o então presidente da autarquia vizelense utilizava as viaturas oficiais “aos fins de semana e até para encontros com amantes”.As passagens na Via Verde, após o horário de serviço, eram às centenas e várias vezes de madrugada. A defesa alega que Dinis Costa tinha isenção de horário.