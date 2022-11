Mulheres sofrem com mais doenças do que os homens

As mulheres vivem (e sofrem) com mais doenças do que os homens. O estudo ‘Saúde e bem-estar das mulheres - um potencial a alcançar’, da Médis, divulgado esta quinta-feria e baseado numa amostra de 960 pessoas (707 mulheres), revela que 53% das mulheres têm pelo menos uma doença diagnosticada e 21% vivem com três ou mais doenças. No sexo masculino, 50% têm pelo menos uma doença e 11% sofrem de três ou mais patologias diagnosticadas. Do grupo dos 40 aos 74 anos, um terço (33%) das mulheres afirmou sofrer de dor crónica (19% nos homens). Das mulheres que responderam sofrer de dores, a maior queixa está relacionada com as costas, reportada por 43%.Leia mais no Correio da Manhã