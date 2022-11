Mulher detida por tentar vender uma granada de morteiro militar numa plataforma online

Autoridades realizaram busca domiciliária.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) do Porto deteve, esta quarta-feira, uma mulher de 49 anos por posse de arma proibída, na localidade de Grijó, em Vila Nova de Gaia.Segundo o comunicado da GNR, as autoridades receberam uma denúncia acerca da "existência de um anúncio publicado numa plataforma de vendas online com o intuito de venda de uma granada de morteiro militar, o qual foi posteriormente retirado".Depois da autora da publicação ser identificada, as autoridades realizaram uma busca domiciliária que permitiu a aprensão da granada do morteiro.A suspeita foi constituída arguida e o acontecimento foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.