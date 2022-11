Trump pressionado para adiar candidatura à presidência dos EUA

Republicanos querem que ex-Presidente espere pela segunda volta na Geórgia, que pode decidir controlo republicano no Senado.

Após a desilusão das eleições intercalares para o Congresso, crescem no Partido Republicano as dúvidas sobre Donald Trump e a sua recandidatura à presidência. Muitos culpam-no pelo fracasso eleitoral, por ter apoiado dezenas de candidatos radicais que estiveram longe de conseguir a esperada ‘maré vermelha’ de vitórias, e por isso multiplicam pressões para que adie o anúncio da candidatura.









“Aconselho-o a adiar até depois da corrida na Geórgia [para o Senado]”, afirmou Jason Miller, conselheiro republicano, aludindo à disputa entre Hershel Walker, apoiado por Trump, e o democrata Raphael Warnock. A votação vai à segunda volta, a 6 de dezembro, e o resultado decide o controlo do Senado. Até ao momento a corrida está empatada.

“Tínhamos uma oportunidade histórica e o recrutamento de Trump de candidatos inelegíveis estragou tudo”, disse o estratego republicano Scott Reed. “Só há uma pessoa a responsabilizar e é Trump”, disse Chris Christie, ex-governador de Nova Jérsia e um dos mais fiéis aliados do magnata. A má prestação dos ‘trumpistas’ contrasta com o sucesso do governador da Florida, Ron DeSantis, reeleito com quase 20% de margem. O triunfo reforçou-lhe a cotação na ala conservadora republicana, ’onde muitos consideram que Trump deixou de ser a solução para se tornar um problema.





“Seria divertido ver Trump e DeSantis a defrontarem-se”

O Presidente Joe Biden diz querer recandidatar-se em 2024, mas frisou que a decisão final será tomada em família. Num discurso em que se congratulou com os resultados das intercalares de terça-feira, Biden disse ainda que “seria divertido” ver Donald Trump e o governador reeleito da Florida, Ron DeSantis, defrontarem-se pela nomeação republicana para as presidenciais. Com essa resposta escusou-se a dizer qual deles lhe parece mais difícil de derrotar.