Menino que nasceu às 11h11 do dia 11 de novembro de 2011 celebra hoje o 11º aniversário

Um menino britânico, que nasceu às 11h11 do dia 11 de novembro de 2011, celebra esta sexta-feira (dia 11) o seu 11º aniversário.Daniel Saunders, natural da cidade de"Onze é um número mestre em numerologia e significa que tenho um bom potencial no futuro. É o meu número da sorte.", disse o menino ao jornal.A mãe de Daniel, Charlotte, de 41 anos, revelou ao Mirror que o número 11 sempre foi o seu número da sorte, o que tornou o nascimento do menino ainda mais especial."É espantoso que tenha nascido com todos aqueles 11. Tem sido o meu número da sorte desde que era criança. É muito especial partilhar isso com ele", acrescentou.