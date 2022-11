Mulher que curou cancro nasal desenvolve novo nariz no braço

Médicos de Carine fabricaram um nariz feito à medida usando biomaterial impresso em 3D que foi desenvolvido no antebraço da paciente.

Uma mulher francesa que perdeu parte do nariz há oito anos, durante os tratamentos contra um cancro nasal, finalmente conseguiu um novo - depois de o ter desenolvido no braço.Segundo o jornal britânico Daily Mail, antes de começar o tratamento ao cancro, em 2013, os médicos de Carine, de 50 anos, fabricaram um nariz feito à medida usando biomaterial impresso em 3D e mantiveram-no congelado na esperança de que a tecnologia avançasse de forma a ser possível implantá-lo. O que acabou por acontecer este ano.O modelo em 3D foi então implantado sob a pele do antebraço de Carine, onde, durante dois meses, as células e os vasos sanguíneos se alastraram para o modelo e passado esse período o "nariz" foi implantado no rosto. Os cientistas utilizaram um microscópio para fixar os vasos sanguíneos do dispositivo aos do rosto.Apesar da operação ter sido bem sucedida e da paciente reportar que consegue respirar melhor, será necessária outra intervenção para permitir a sensação no órgão, refere o Daily Mail.Carine foi diagnosticada com cancro nasal em 2013 e fez tratamentos de quimioterapia e radioterapia que curaram o cancro, mas também danificaram a maior parte do nariz. Inicialmente, os médicos tentaram substituir o tecido morto com enxertos de pele, mas as células acabavam sempre por morrer. As próteses também foram uma das soluções propostas, mas a paciente tinha dificuldade em mantê-las no lugar, refere o jornal.Foi então que os cirurgiões do hospital de Toulouse, em França, sugeriram tentar re-cultivar o nariz. O aparelho foi implantado no antebraço porque a pele é fina, semelhante à do rosto.