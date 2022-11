Vidente e agente 'pimba' abusa de menina

Trabalhava como agente musical de cantores pimba, mas com o início da pandemia, em 2019, o homem, de 54 anos, ficou desempregado. Passou então a desempenhar funções de vidente. Mas, sem dinheiro para pagar a renda teve de se mudar com a companheira, empregada doméstica, para a casa da patroa desta, em Vila Nova de Gaia. Foi aí que conheceu a vítima, na altura com 14 anos. Mal a viu diz que teve uma visão: algo de trágico iria acontecer à menor e à mãe. Foi então que decidiu fazer um pacto com a adolescente. Para ela estar sempre protegida tinha de fazer o que ele queria. Não poderia romper a corrente.Leia a notícia completa no Correio da Manhã