Vacinas contra a Covid-19 evitaram 12 mil mortes em Portugal

A vacinação contra a Covid-19 terá evitado mais de 12 mil mortes e dois milhões de dias de internamento. As estimativas foram apresentadas esta sexta-feira no Infarmed, em Lisboa, pelo epidemiologista Henrique Barros, durante a reunião que voltou a juntar peritos e políticos. Segundo o especialista, a vacinação em Portugal "preveniu mais de um milhão de infeções". "As vacinas foram centrais, mas podem não ser suficientes", afirmou, frisando que é importante continuar a atualizar o impacto da vacinação, sobretudo pela possibilidade de fuga de alguma estirpe à proteção da vacina. O coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19, coronel Carlos Penha Gonçalves, informou que até quinta-feira foram vacinados com a 'dose de outono' 1 863 885 pessoas.