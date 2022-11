Hospital condenado por compressa esquecida em cirurgia

Durante cinco meses, um paciente viveu com uma compressa deixada no interior do seu corpo, após ter sido submetido a uma cirurgia. Em 2020, o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Aveiro tinha condenado o Hospital de Ovar a pagar 4100 euros de indemnização ao autor da petição - que reclamava 40 mil euros. O doente recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Norte que entendeu que o valor fixado pelo TAF "peca por manifesta insuficiência" e aumentou a quantia para os 25 100 euros.Leia a notícia completa no Correio da Manhã