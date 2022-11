Homem saca 12 250 euros em extorsão sexual

Um homem de 46 anos enganou um outro, de 58, de Ponte de Lima, trocando com ele mensagens para marcar encontros para sexo gay, e alegou depois que o interlocutor do mais velho era afinal um rapaz de 13 anos e fez-se passar pelo pai do menor. Ainda inventou ser funcionário de uma operadora de telemóveis. Em ambos os casos ameaçou a vítima que, caso não recebesse milhares de euros, iria entregar à Justiça e à comunicação social as mensagens de teor sexual trocadas com a falsa criança. Conseguiu sacar ao homem 12 250 euros em cinco tranches.Saiba mais no Correio da Manhã