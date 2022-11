Inflação trama contas do Governo para 2023

A retração da procura externa e os custos elevados da energia vão fazer com que a economia portuguesa cresça no próximo ano abaixo dos valores estimados na proposta de Orçamento do Estado para 2023, enquanto a subida dos preços de bens e serviços deverá atingir números bem mais altos, avançou esta sexta-feira a Comissão Europeia nas previsões económicas de outono.Saiba mais no Correio da Manhã