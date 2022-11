Governo do Bahrein diz que sites foram atacados antes de eleições parlamentares

Agência de Notícias do Bahrein, controlada pelas autoridades e o site do parlamento estavam em baixo.

O governo do Bahrein disse este sábado que piratas informáticos atacaram vários portais oficiais do reino insular na Internet, poucas horas antes do início das eleições parlamentares.

O Ministério do Interior do Bahrein não identificou os portais visados, mas tanto a Agência de Notícias do Bahrein, controlada pelas autoridades, como o site do parlamento estavam em baixo.





"Os portais estão a ser alvo [de ataques] para dificultar as eleições e divulgar mensagens negativas, numa tentativa desesperada que não irá afetar a determinação dos cidadãos que irão às urnas", disse o Ministério do Interior.