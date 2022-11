Joe Biden vai pressionar Xi Jinping sobre a Coreia do Norte

É do interesse de Pequim "desempenhar um papel construtivo na contenção das piores tendências da Coreia do Norte", disse Jack Sullivan.

O Presidente dos Estados Unidos vai sugerir ao líder da China para controlar a Coreia do Norte quando se encontrarem na cimeira do G20, na segunda-feira, disse este sábado o conselheiro de segurança norte-americano Jack Sullivan.

Joe Biden defenderá junto de Xi Jinping que é do interesse de Pequim "desempenhar um papel construtivo na contenção das piores tendências da Coreia do Norte", disse Sullivan, citado pela agência francesa AFP.

Biden chegou este sábado a Phnom Penh para participar na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e vai encontrar-se com Xi na segunda-feira, na ilha indonésia de Bali, à margem da cimeira do grupo das 20 economias mais desenvolvidas (G20).