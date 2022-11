Presidente das Comunidades Portuguesas lamenta que mudanças não saiam do papel

Alteração à lei que regulamenta o CCP estará em análise pelos conselheiros das comunidades portuguesas.

O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) lamentou este sábado que a mudança na lei que regulamenta este órgão consultivo, e com a qual todas as forças políticas concordam, ainda não tenha saído do papel.

"Isto não tem saído do papel. Falámos disso, apresentámos as nossas propostas, todos dizem que concordam, acham viável, mas isso não tem saído da teoria", disse Flávio Martins, presidente do CCP, que segunda-feira reúne, em Lisboa, o seu Conselho Permanente (CP/CCP).





Em entrevista à agência Lusa a propósito deste encontro, Flávio Martins disse que a alteração à lei que regulamenta o CCP estará em análise pelos conselheiros das comunidades portuguesas, até porque, como o Conselho defende, deve anteceder a realização das eleições para o mesmo, previstas para 2023.