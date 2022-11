Portugal prepara fórum empresarial de lusodescendentes na África do Sul em 2023

"Será uma iniciativa para realizar em Joanesburgo, que é o coração da nossa comunidade", referiu Paulo Cafofo.

Portugal vai organizar no primeiro semestre do próximo ano um Fórum dos empresários portugueses e lusodescendentes na África do Sul, disse o secretário de estado das Comunidades Portuguesas, que deixa a capital económica sul-africana este sábado.

"Será uma iniciativa para realizar em Joanesburgo, que é o coração da nossa comunidade e em termos económicos essa também é uma perspetiva apesar de haver por todo o país muitos empresários portugueses e lusodescendentes", disse Paulo Cafofo, após visitar sexta-feira o maior mercado abastecedor de frescos africano e a sede de uma cadeia alimentar multinacional luso-sul-africana, em Joanesburgo.





O governante português, que termina este sábado em Pretória, a capital do país, a sua primeira visita oficial à comunidade portuguesa na África do Sul, adiantou que a iniciativa surgiu durante esta sua deslocação de cinco dias com vários contactos sociais e económicos, incluindo a rede consular também na Cidade do Cabo e Durban.

O projeto empresarial será coordenado com a AICEP Portugal Global -- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, em articulação com a Câmara de Comércio Luso-Sul-Africana (SAPCC, na sigla em inglês) e o tecido empresarial luso no país africano, explicou Paulo Cafofo, à Lusa.

"Nós temos aqui uma comunidade muito interessante que está enraizada, está muito bem integrada e que cujos empresários, e a componente económica aqui foi uma componente importante, são empresários de sucesso, e isso constatei em diversas empresas que visitei, que têm uma importância na África do Sul, mas muitas delas, de portugueses e lusodescendentes, extravasam já a África do Sul e são já empresas que estão no mundo global com clientes por todo o mundo", salientou o governante.

"E por isso vamos realizar no próximo ano, aqui na África do Sul, um fórum dos empresários portugueses e lusodescendentes na África do Sul, de modo que se possa dar visibilidade a esta pujança económica dos portugueses que aqui residem e têm os seus negócios, mas também criar aqui oportunidades entre eles de poderem até estabelecer parcerias que possam despoletar outro tipo de ações comerciais ou económicas que considero ser de relevante importância", disse.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sublinhou que "há uma perceção por vezes negativa" da situação social e económica, na África do Sul, "mesmo das questões ligadas à segurança e à criminalidade, mas a verdade é que nós temos aqui uma comunidade e temos aqui empresários e empresárias que têm dado cartas nesta economia que tem um potencial muito grande e que importa que em Portugal se possa dar a conhecer e valorizar estes empresários".

"Mas também há um outro objetivo que é que empresários portugueses também possam ver na África do Sul com estes exemplos e com esta partilha de experiências, que ao fim ao cabo é o que se quer, que possam também preconizar a internacionalização das suas empresas até aqui para a África do Sul, sendo que daqui podem surgir oportunidades entre estes homens e estas mulheres de negócio que também será sempre útil para fomentar novas parcerias e novas oportunidades", referiu o governante de origem madeirense.