Comunidades querem mais atenção do Estado português aos problemas dos emigrantes

O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) disse este sábado que Portugal precisa de olhar com mais atenção para os problemas que os emigrantes atravessam e que, em certos casos, se poderiam solucionar com mais organização e empenho do Estado.

"As comunidades não podem ser vistas apenas como as pessoas que querem regressar a Portugal e as pessoas que têm alguma projeção e que podem fazer alguma coisa por Portugal. Temos muitas pessoas também nas nossas comunidades que precisam de ser olhadas com mais atenção pelo Estado português", afirmou.





Em entrevista à agência Lusa a propósito da reunião do Conselho Permanente do CCP, que se reúne entre segunda e quarta-feira, em Lisboa, Flávio Martins enumerou três áreas em que as comunidades portuguesas enfrentam dificuldades: O funcionamento dos postos consulares, o associativismo e o Ensino do Português no Estrangeiro (EPE).