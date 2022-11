Manifestantes invadem Ordem dos Contabilistas em Lisboa

Ativistas participam na Marcha pelo Clima.

a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas

Vários manifestantes invadiram, na tarde deste sábado, o edifício da Ordem dos Contabilistas Certificados, na Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa, no âmbito do protesto pelo clima.No local decorria um evento privado com o ministro da Economia, António Costa Silva, tendo as forças de segurança formado um cordão policial para os ativistas não entrarem no edifício. Alguns deles caíram, foram arrastados e retirados à força pelos polícias.Os manifestantes, que apelam à demissão do ministro da Economia e do mar, cantavam "Fora, fora Costa Silva" no exterior do edifício.O protesto, com início às 14h no Campo pequeno e com fim marcado junto ao Instituto Superior Técnico, acontece num momento em que decorre no Egipto