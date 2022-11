Despiste de autocarro no Egito faz 19 mortos

No autocarro seguiam 35 pessoas.

Pelo menos 19 pessoas morreram e seis ficaram feridas depois de um autocarro cair num canal no norte do Egito, este sábado.





Segundo a Reuters, o autocarro transportava 35 pessoas quando o acidente aconteceu em Aga, em Daqahlia, no Egito.



Em atualização.