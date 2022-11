Mulher fica gravemente ferida em colisão entre dois carros em Miranda do Corvo

Vítima foi helitransportada para o hospital de Bragança.

Uma mulher ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, que aconteceu cerca das 13h, em Miranda do Corvo.Ao que aconseguiu apurar o acidente aconteceu devido a uma curva que não foi bem concretizada, levando ao embate dos dois carros que seguiam em faixas contrárias.A vítima que inspira maiores cuidados seguia no banco traseiro de um carro de matrícula estrangeira e foi helitransportada para o hospital de Bragança com suspeitas de lesão no baço.Do acidente resultaram também três feridos ligeiros que foram transportados também para o hospital de Bragança.No local estiveram 22 operacionais apoiados por oito viaturas e um helicópetro do INEM sediado em Macedo de Cavaleiros.