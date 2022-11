Três feridos em incêndio numa churrasqueira em Barcelos

Vítimas terão sofrido ferimentos ligeiros, por inalação de fumo e queimaduras.

Um incêndio numa churrasqueira, na Rua do Faial, na freguesia de Vila Boa, em Barcelos, deixou três pessoas feridas.As vítimas foram assistidas no local, tendo depois uma delas sido trasnportada para o hospital de Braga devido a queimaduras e duas transportadas para o hospital de Barcelos devido a inalação de fumo.As chamas terão começado numa frigideira elétrica na cozinha, pelas 15h09, e ter-se-ão propagado a parte da cozinha do restaurante.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos com 15 operacionais apoiados por 6 viaturas.Em atualização