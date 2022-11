O onze do FC Porto para o jogo com o Boavista

Consulte as opções de Sérgio Conceição para o duelo desta noite (20h30).

FC Porto e Boavista defrontam-se esta noite, a partir das 20h30, no Estádio do Bessa, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas iniciais de Sérgio Conceição para este jogo:: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Eustáquio e Galeno; Taremi e EvanilsonSigao jogo em direto.