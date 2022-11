Idoso morre durante incêndio em casa por se recusar a sair sem a mulher

New Melle, Dan Casey, à rede de televisão CBS.

As autoridades alertaram Kenneth Zerr para fugir da residência, que estava a ser consumida pelas chamas, mas o idoso optou por ficar com a mulher, disse o filho do casal à estação de televisão KSDK."Não vou deixar a minha esposa", disse Kenneth em lágrimas aos pedidos para sair de casa, refere a KSDK.Quando os operacionais dos bombeiros entraram na casa do casal de idosos e chegaram ao quarto, foram impedidos de entrar devido ao fogo que ganhava proporções cada vez maiores. O piso acabou por ceder e as condições deterioraram-se, levando os bombeiros a fugir do prédio, avançaram as autoridades.Quando os bombeiros reiniciaram o resgate e conseguiram chegar ao casal, estes já se encontraram sem vida.