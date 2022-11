Inauguração da primeira loja física da Shein em São Paulo marcada por agressões entre clientes

Nos próximos dias, para entrar na loja é necessário ter senha e os clientes só poderão levar quatro peças de roupa de cada vez para o provador.

Vídeo da inauguração da loja da Shein na Vila Olímpia. Meu namorado e minha sogra estão na fila desde às 6h e agora virou esse caos generalizado pra entrar. pic.twitter.com/p2CMhRg3mE — carolina (@_linaps) November 12, 2022

O barraco em frente a loja da Shein que abriu aqui em São Paulo ? ? ? pic.twitter.com/NGAL3wyR9b — PEDRAO (@Itspedrito) November 12, 2022

A abertura da primeira loja física da marca de roupa chinesa Shein, em São Paulo, no Brasil, abriu este sábado e instalou a confusão entre os clientes.Desde manhã cedo, horas antes da abertura ao público, começaram a formar-se filas no shpopping Vila Olímpica, para entrar na loja.Várias imagens publicadas nas redes sociais mostram clientes a agredirem-se na fila, enquanto esperavam pela entrada na Shein. No entanto não só no exterior se instalou a confusão, há também relatos de disputas por espaço e peças de roupa no interior da loja, refere o jornal brasileiro Folha de São Paulo.Só por volta das 13h é que a multidão foi dispersa devido à atribuição de 500 senhas a quem já estava na fila. Todas as outras pessoas não tiveram acesso à loja.Devido ao incidente, a Shein anunciou que este sábado o horário de fecho da loja será às 17h30 em vez das 21h30, hora local, de modo a reorganizar o funcionamento para os próximos dias.Para entrar na loja nos próximos dias é necessário ter senha e os clientes só poderão levar quatro peças de roupa de cada vez para o provador. Cada cliente terá ainda um limite de 20 minutos para permanecer no interior da loja.