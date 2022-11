Jovem alcoolizada violada à vez por quatro agressores em Viseu

A vítima saiu com a prima para uma noite de diversão regada a álcool e acabou por ser violada à vez por quatro estudantes, com idades entre os 18 e os 22 anos, conhecidos de ambas, na casa onde os agressores viviam, em Viseu. Cada um dos suspeitos vai responder por quatro crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Vão ser julgados no Tribunal de Viseu.Saiba mais no Correio da Manhã