Maria José Santos é a única no País a dar amparo social e cuidados de saúde

Maria José Santos, de 24 anos, é a primeira cuidadora comunitária do País. O apoio é dado em casa das pessoas, sobretudo idosos que vivem sozinhos, no interior do País.A cuidadora comunitária integra o projeto da Associação Aldeias Humanitar, sediada em Sernancelhe, que arrancou em 2017. Hoje, o trabalho dos 12 funcionários e dos parceiros , incluindo câmara municipais e GNR, chega a mais de 300 pessoas que não pagam nada para humanizar e estar onde são felizes.Veja a reportagem no site do Correio da Manhã