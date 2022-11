Nove feridos em acidente com balão de ar quente nos Alpes

Piloto e co-piloto caíram para fora do balão no primeiro embate, mas ainda assim passageiros conseguiram aterrar.

passageiros gravemente feridos foram transportados de helicópetro para o hospitais locais. Alguns dos outros ocupantes do balão, com ferimentos ligeiros, foram encontrados a quilómetros de distância do primeiro embate.





Um balão de ar quente caiu, na tarde deste sábado, na zona este dos Alpes, na Áustria, e provocou nove feridos, dois deles graves.De acordo com o jornal Kurier citado pela Sky News, o acidente aconteceu quando o balão estava prestes a pousar numa colina, no entanto a aterragem desenrolou-se de forma rápida e o balão terá batido no chão e voltado a subir. Na sequência desta manobra, quatras pessoas caíram para fora do cesto, entre elas o piloto e o co-plioto.Os cinco passageiros que ficaram no balão foram instruídos pelo piloto, que com o auxílio de um telemóvel, conseguiu ajudá-los a aterrar, adianta o jornal.De acordo com a Sky News, os dois