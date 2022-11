Lula da Silva vai propor realização da COP30 no Brasil

Presidente eleito vai participar na conferência do clima da Organização das Nações Unidas a partir desta terça-feira.

O antigo presidente brasileiro e agora novamente presidente-eleito Lula da Silva vai propor que o Brasil sedie a conferência mundial sobre Ambiente COP30, a ser realizada em 2025. De acordo com pessoas próximas a Lula, a candidatura brasileira vai ser apresentada nos próximos dias pelo presidente-eleito durante a COP27, que está a acontecer na cidade turística de Charm-El-Sheik, no Egipto.

Lula da Silva, eleito presidente do Brasil pela terceira vez no passado dia 30, derrotando o atual mandatário, Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição, deve chegar a Charm-El-Sheik esta segunda-feira, 14, e começar a participar efectivamente na COP27 na terça, 15. Algumas pessoas da sua confiança para assuntos climáticos já estão há dias na conferência mundial sobre o clima, entre elas Marina Silva, ministra do Ambiente no primeiro governo de Lula e a pessoa mais cotada para comandar novamente essa pasta a partir de 1 de janeiro próximo.

A candidatura do Brasil para sediar uma conferência internacional sobre temas ambientais é apoiada por um grande número de organizações ambientais não governamentais e também por governos de várias partes do planeta, dada a importância do país para a estabilização do clima no mundo, nomeadamente por ficar no território brasileiro a maior parte da Amazónia, tão castigada durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro.



Em 2025, Lula estará no seu terceiro ano de mandato, e já terá, pelo que ele deseja e o mundo espera, resultados positivos para mostrar no combate às invasões desenfreadas dos últimos anos à floresta por garimpeiros, madeireiros, pecuaristas e pescadores ilegais e predatórios.