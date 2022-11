Vladimir Putin ordena desmobilização de estudantes das regiões de Donetsk e Lugansk

Anúncio foi feito pelo porta-voz presidencial russo, Dimitri Peskov, que revelou que presidente russo organizou o regresso de estudantes à escola.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a desmobilização de estudantes nos territórios ocupados de Donetsk e Lugansk que tinham sido convocados para serviço militar, revelou o Kremlin este domingo.O porta-voz presidencial russo, Dimitri Peskov anunciou que "Putin ordenou a desmobilização de estudantes e organizou o seu regresso à escola", revelou o jornal ucraniano Ukrainska Pravda. As mílicas foram integradas nas Forças Armadas do país desde que a República popular de Donetsk e Lugansk foram anexadas à Rússia a 30 de setembro, adiantou ainda.Nos últimos dias, a Rússia ordenou a retirada das forças russas na região ocupada de Kherson e incentivou que assumissem linhas defensivas na margem oposta do rio Dnipro, este que é um dos recuos mais significativos do país e um potencial ponto de viragem na guerra.