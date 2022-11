O onze do Sporting para o jogo com o Famalicão

Consulte as escolhas de Rúben Amorim.

O Sporting joga no terreno do Famalicão (20h30), num jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para este encontro.Adán; Gonçalo Inácio, Coates e St. Juste; Porro, Ugarte, Morita e Matheus Reis; Trincão, Pote e PaulinhoSiga o jogo AQUI