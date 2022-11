Homem que inspirou filme com Tom Hanks morre em aeroporto de Paris onde viveu 18 anos

Mehran Karimi Nasseri vivia no terminal 2F desde 1988.

Morreu o iraniano Mehran Karimi Nasseri, aos 76 anos, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França. O homem que inspirou o filme "O Terminal de Aeroporto" sofreu um ataque cardíaco, segundo a revista Variety, no terminal 2F onde vivia.



Nasseri morou no Terminal 2F do aeroporto de 1988 a 2006, primeiro por falta de documentos, mais tarde por escolha.



Ano após ano, dormia num banco de plástico vermelho, fez amizade com funcionários do aeroporto, tomava banho nas instalações do staff, escrevia no seu diário e lia revistas.



À Associated Press, em 1999, Nasseri disse "eventualmente, vou deixar o aeroporto", enquanto fumava um cachimbo no famoso banco vermelho, com um ar frágil, na esperança que ainda tivesse "um passaporte ou visto de trânsito".



Depois da estreia do filme, o iraniano ficou famoso e começou a ser apelidado de "Sir Alfred", chegou a dar seis entrevistas por dia. Morou depois num num abrigo, onde usou o dinheiro que recebeu do filme, relata o BBC. Depois de gastar grande parte desse dinheiro, Nasseri voltou ao aeroporto, onde viveu até morrer, comentou um funcionário do aeroporto.