Líder Benfica vence Gil Vicente e mantém FC Porto a oito pontos

Golos de João Mário e Gonçalo Ramos deram a vitória ao clube das águias.

O líder Benfica segurou este domingo a vantagem de oito pontos para o campeão FC Porto, ao vencer em casa o Gil Vicente por 3-1, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os golos dos anfitriões foram de João Mário, aos nove minutos, de grande penalidade, e Gonçalo Ramos, aos 36 e 53, para se isolar na liderança dos marcadores, com nove, enquanto o espanhol Fran Navarro marcou de penálti para os forasteiros, aos 17.

Os comandados do alemão Roger Schmidt, que seguem invictos em 2022/23 em todas as provas, com 21 vitorias e quatro empates, passaram a somar 37 pontos, contra 29 do FC Porto, que tinha vencido no sábado no reduto do Boavista por 4-1.