Guilherme Aguiar pode ser acusado de homicídio por atropelamento mortal de Gabriel

Gabriel, de 5 anos, foi colhido na passadeira. Ajudava a avó e o dono de uma mercearia, de 90 anos, a descarregar produtos do interior de uma carrinha. Para o fazerem tinham de atravessar a Travessa José Mariani, em Vila Nova de Gaia. Foi durante um desses percursos, e numa altura que estava a chover, que o menino foi atropelado pela roda direita do Renault Megane conduzido por José Guilherme Aguiar. O menino ficou encaixado entre o pneu e o guarda-lamas (junto ao braço de direção dianteiro do carro). Foi arrastado pelo alcatrão 300 metros, sempre de costas. Quando o automóvel se imobilizou já era tarde. A criança estava morta.Leia a notícia completa no Correio da Manhã