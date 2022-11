Idoso assassinado com violência por mulher que tinha acolhido dias antes

A violência usada no ataque foi tanta que Manuel Rosa Lopes, de 81 anos, apresentava até uma fratura exposta dos ossos do nariz. Só na cabeça, o idoso, assassinado na noite de 15 de janeiro do ano passado, tinha marcas de nove golpes. Sofreu pancadas por todo o corpo quando se encontrava deitado na cama, num contentor sem quaisquer condições onde habitualmente pernoitava, na zona industrial de Reguengos de Monsaraz, onde dias antes aceitara acolher Maria Falé Borges, de 35 anos. A mulher, em prisão preventiva na cadeia de Tires (Cascais), está agora acusada de um crime de homicídio qualificado e começa a ser julgada em janeiro no Tribunal de Évora.Leia a notícia completa no Correio da Manhã