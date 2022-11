Condenado a 13 anos de cadeia padrasto violador que engravidou enteada de 13 anos

Engravidou a enteada de 13 anos e abusou sexualmente da menina durante a gestação e já depois do bebé nascer. Nunca a menor denunciou o caso e remeteu-se sempre ao silêncio. Até ao dia em que os técnicos da Comissão de Proteção de Menores a questionaram no âmbito de um processo de averiguação de paternidade da criança, que nasceu em março de 2020 num hospital do Alentejo.Saiba mais no Correio da Manhã