Militar da GNR trava dois homicídios em menos de dez horas

Em menos de dez horas, um militar da GNR da Ponte de Sor evitou dois homicídios. Primeiro, uma mulher que atacou o companheiro à facada, depois uma mulher espancada pelo filho por não lhe ter passado a ferro um par de calças. Ambos os agressores ameaçaram as vítimas de morte à frente da patrulha e garantiram que iam concretizar as ameaças assim que os militares se fossem embora, mas acabaram presos.Saiba mais no Correio da Manhã