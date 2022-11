Ministro do Interior turco acusa curdos do PKK de atentado em Istambul

Atentado aconteceu na maior cidade da Turquia e capital económica do país.

O Ministro do Interior turco, Soumeylan Soylu, acusou esta segunda-feira o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) de ser o responsável pelo ataque que matou pelo menos seis pessoas em Istambul no domingo.

"De acordo com as nossas conclusões, a organização terrorista PKK é responsável" pelo atentado, disse Soumeylan Soylu, anunciando a detenção de uma pessoa acusada de colocar o dispositivo explosivo no local.

Um atentado foi perpetrado, no domingo, na avenida Istiklal, na zona comercial de Istambul, a maior cidade da Turquia e capital económica do país, pelas 16h20 (13h20 em Lisboa).