Separado e internado à força casal de sem-abrigo visitado por Marcelo

Idosos que sempre viveram juntos estão separados num hospital psiquiátrico e incontactáveis.

O casal de sem-abrigo que, no final de outubro, recebeu a visita do Presidente da República, na Gare do Oriente, em Lisboa, foi internado à força, após um novo encontro com Marcelo, já este mês.

"Foram retidos pelas autoridades, conduzidos para o hospital psiquiátrico [antigo Júlio de Matos] e separados. Precisamente o que nos diziam que não iria acontecer: um internamento compulsivo", lamenta ao