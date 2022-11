Moscovo nega que Lavrov tenha sido levado para o hospital à chegada à cimeira do G20

Sergei Lavrov chegou a Bali no domingo para representar o Presidente russo Vladimir Putin na cimeira.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov foi levado para o hospital depois de ter chegado a Bali, na Indonésia, para a cimeira do G20 informou, esta segunda-feira, a Associated Press.



Moscovo já veio classificar a notícia como "falsa".





A Associated Press relatou que Lavrov estava a ser tratado devido a um problema cardíaco, citando três fontes oficiais indonésias. As fontes não quiseram ser identificadas e não forneceram mais detalhes.Contudo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que a notícia não tinha fundamento.

"É uma notícia falsa de alto nível", disse através da rede de mensagens digital Telegram a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, minutos após a difusão das notícias sobre a hospitalização de Lavrov em Bali, Indonésia.

De seguida, a porta-voz, difundiu imagens vídeo que mostram o ministro, vestido de calções, sentado numa varanda em que critica alegados rumores sobre o estado de saúde e aconselha os "jornalistas ocidentais a escreverem a verdade com mais frequência".



Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo já reagiu às notícias do seu internamento e referiu que é tudo "um jogo político".



