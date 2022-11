Saiba que clubes se vão defrontar nos oitavos de final da Taça de Portugal

Jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal agendados para janeiro de 2023.

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal aconteceu, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras e ditou que o FC Porto recebe o Arouca, no estádio do Dragão e as Águias vão viajar até à Póvoa do Varzim.Em competição, estão ainda sete equipas da I Liga, quatro da II Liga, três da Liga 3 e duas do Campeonato de Portugal.Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal agendados para os dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2023.

Sorteio 5.ª eliminatória:

Académico de Viseu - Beira-MarSC Braga - Vitória SCLank Vilaverdense - BSADNacional - Rabo de PeixeLeixões - FamalicãoFC Porto - AroucaVitória FC - Casa PiaVarzim - Benfica

Quartos de final a serem disputados entre 07 e 09 de fevereiro:

Jogo 1: Académico Viseu /Beira-Mar - FC Porto /Arouca

Jogo 2: Vitória de Setúbal /Casa Pia - Nacional /Rabo de Peixe

Jogo 3: Sporting de Braga /Vitória de Guimarães - Varzim /Benfica

Jogo 4: Leixões /Famalicão - Vilaverdense /BSAD

Meias-finais (primeira mão de 25 a 27 de abril e segunda mão de 02 a 04 de maio):

Vencedor jogo 2 - Vencedor jogo 3

Vencedor jogo 4 - Vencedor jogo 1