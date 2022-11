Fundador da Amazon planeia doar grande parte da sua fortuna de 124 mil milhões de euros

Jeff Bezos é o segundo homem mais rico do mundo, depois de Elon Musk.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, planeia doar grande parte da sua fortuna de 124 mil milhões de euros.Segundo o jornal Sky News, Bezos, de 58 anos, é o segundo homem mais rico do mundo, depois de Elon Musk.Foi numa entrevista à CNN que o fundador da Amazon revelou, pela primeira vez, que iria doar grande parte da sua fortuna. Jeff terá sido criticado no passado por não ter assinado uma campanha fundada por Warren Buffett e Bill Gates, a "Giving Pledge", que encoraja os inivíduos que possuem quantidades avultadas de dinheiro a contribuirem com grande parte da sua riqueza para a caridade. Quando questionado pela CNN se planeava doar a sua fortuna, Bezos disse que sim.De acordo com o milionário, o dinheiro seria doado para causas que trabalham para combater as alterações climáticas e para ajudar indivíduos que conseguem unificar a humanidade, segundo o Sky News.