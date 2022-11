Homem indiano tenta entrar em Portugal com passaporte falso comprado por 200 euros

Um homem indiano a viver ilegalmente em Lisboa desde 2018 conseguiu obter um visto turístico para voltar de férias ao país natal com base num passaporte falso comprado por 200 euros.Não teve problemas para sair de Portugal, a 15 de setembro, mas na sexta-feira, quando tentou regressar foi detetado e detido no Aeroporto de Ahmedabad.

De acordo com a imprensa indiana, Nilesh Prajapati, de 44 anos, estava a embarcar num voo para a Irlanda com escala no Dubai quando um agente policial estranhou o documento, que tinha a foto e o nome de outro homem. Pretendia regressar a Portugal.