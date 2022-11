"Estamos prontos para a paz, paz para todo o país", diz Zelensky durante visita a Kherson

Presidente ucraniano visita a cidade de Kherson esta segunda-feira, após retirada das tropas de Putin.

Durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à cidade libertada de Kherson, esta segunda-feira , o líder ucraniano falou com as tropas de Kiev e garantiu que a Ucrânia está a "seguir em frente" e está pronta para a paz.No decorrer da visita à região reconquistada, Zelensky cantou o hino nacional quando a bandeira da Ucrânia foi içada no principal edifício administrativo. Adicionalmente, o presidente ucraniano disse às tropas que "estamos pronta para a paz, paz para todo o país. Volodymyr Zelensky também agradeceu à NATO, aos aliados e aos EUA pelo apoio ao longo da guerra, segundo a Reuters.De acordo com a BBC News, a conquista de Kherson, nos primeiros dias do conflito armado, foi uma grande vitória para as tropas de Putin, devido ao posicionamento estratégico da região. Esta foi uma das quatro regiões anexadas ilegalmente pela Rússia.Durante uma cerimónia que ocorreu em Moscovo, Zelensky disse a Vladimir Putin que a anexação de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson não era negociável. Poucas semanas após a cerimónia, as tropas ucranianas começaram a recuperar algumas regiões do sul do país, dirigindo-se posteriormente para Kherson e começando a exercer cada vez mais pressão nas forças russas, o que acabou por conduzir à retirada dos invasores. As tropas de Zelensky reconquistaram Kherson esta sexta-feira.