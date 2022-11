Conheça os detalhes do casamento luxuoso da filha de Donald Trump

Massad Boulos. A cerimónia de luxo ocorreu este sábado na Florida, nos Estados Unidos da América.A cerimónia ocorreu num miradouro coberto de flores azuis, que combinavam com o vestido da noiva. A cerimónia luxuosa contou com a presença de 500 convidados, entre os quais amigos e familiares. Após o casamento, foram distribuídos cocktails pelos convidados, enquanto se observava o pôr-do-sol, segundo o site Page Six.

A filha mais nova do ex-presidente americano, de 29 anos, utilizou um vestido de manga comprida e o cabelo loiro estava penteado com simples ondulações. O look foi complementado com brincos de diamantes e com um véu branco, segundo indica a publicação. A maquilhagem utilizada pela noiva era discreta, com um leve sombreado nos olhos e os lábios pintados de rosa pálido.Foi Donald Trump quem acompanhou Tiffany até ao altar.Tiffany e Michael conheceram-se em 2018, na ilha de Mykonos, na Grécia, e desde essa altura que têm sido inseparáveis.